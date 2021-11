Was wohl der Designer dazu sagt? Blake Lively (34) bezaubert regelmäßig mit schönen Roben auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin gibt ihren Fans oft auch Einblicke hinter die schillernde Fassade ihrer Outfits. Zuletzt offenbarte sie beispielsweise, dass sie unter einem langen Abendkleid keine High Heels, sondern Sneakers trug. Jetzt gab die Frau von Ryan Reynolds (45) erneut ein Geheimnis zu einem ihrer Outfits preis. Für einen kompletten Look in Rot malte Blake die Steine auf ihren teuren Schuhen mit Nagellack an.

Ihre umgestalteten Treter zeigte die Gossip Girl-Darstellerin bei einem Event im Empire State Buliding."Es tut mir leid, dass ich die weißen Schmucksteine auf meinen Schuhen mit rotem Nagellack bemalt habe", bat sie in ihrer Story auf Instagram um Verzeihung. Die High Heels des spanischen Designers Manolo Blahnik kosten rund 1000 US-Dollar (umgerechnet ca. 880 Euro). Offenbar war Blake mit den hellen Steinen zu ihrem roten Satinkleid von Georges Chakra nicht zufrieden und legte deshalb selbst Hand an.

In ihrer Story entschuldigte sie sich auch bei der italienischen Modefirma Max Mara. "Sorry, dass ich euren Mantel so gebunden habe, als sei ich das fünfte Golden Girl", schrieb Blake zu einem Foto von ihrem Look.

Getty Images Blake Lively in New York, 2021

Getty Images Blake Lively, November 2021

Getty Images Blake Lively auf dem Empire State Building, 2021

