Thomas Markle Jr. (55) will sich augenscheinlich wieder mit Herzogin Meghan (40) gut stellen. In den vergangenen Wochen hatte der gebürtige US-Amerikaner in der australischen Version von Big Brother VIP immer wieder negative Worte über die Frau von Prinz Harry (37) verloren. Doch offenbar bereut der Monteur diese Äußerungen inzwischen, denn kürzlich verriet er, dass er sich ein Wiedersehen mit der dunkelhaarigen Beauty wünsche. Nun schrieb Thomas Jr. sogar live im Fernsehen einen Brief an die Herzogin von Sussex, in dem er sich für sein vorheriges Verhalten entschuldigte.

Wie Bild nun berichtete, verfasste Meghans Halbbruder nun eine Nachricht für sie, in der er sich sehr versöhnlich zeigte. Thomas Jr. entschuldigte sich beispielsweise von ganzem Herzen bei dem Ehepaar für "den schrecklichen, gemeinen Brief [...], den ich euch vor eurer Hochzeit geschrieben habe". Das Schriftstück würde von einem sehr verletzten Teil seines Herzens stammen und nicht sein wahres Selbst abbilden. "Ich weiß, dass es sehr unreif und falsch war, und ich bereue es wirklich", erklärte der Reality-TV-Darsteller.

In den vergangenen Folgen war der 55-Jährige noch ordentlich über seine Halbschwester hergezogen. So wetterte Thomas Jr. beispielsweise, dass Meghan ihren ersten Ehemann Trevor Engelson (45) einfach im Stich gelassen hätte. "Der Typ, mit dem sie das erste Mal verheiratet war... Sie hat ihn einfach übergangen und abserviert", schimpfte er.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2021

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr. im April 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

