Mit diesem Look hat Elle Fanning (23) wahrlich Aufsehen erregt! Seit ihrem Durchbruch Anfang der 2000er-Jahre ist die in Georgia geborene Schauspielerin immer wieder Gast bei glamourösen Veranstaltungen. Regelmäßig überrascht Dakota Fannings (27) vier Jahre jüngere Schwester dabei auf dem roten Teppich mit sehr speziellen Looks. Bei einem Event zog Elle mit ihrem ausgefallenen Ketten-Oberteil nun alle Blicke auf sich.

Als die InStyle Awards Anfang der Woche in Los Angeles vergeben wurden, flashte der "Maleficent"-Star alle Anwesenden nun mit seinem extravaganten Outfit. Der Hingucker von Elles Look war nämlich eine riesige, ineinander verschlungene Goldkette, die sie als Oberteil trug. Laut People stammt das mit auffälligen Glitzersteinen besetzte Ketten-Crop-Top von der Modemarke Balmain. Bis auf eine winzige Goldkette, die das Kleidungsstück hinten zusammenhielt, gab es den Blick auf Elles Rücken frei.

Bei den Abonnenten der Schauspielerin rief das ungewöhnliche Outfit ausschließlich positive Reaktionen hervor. So brachten viele Fans und auch einige Berühmtheiten ihre Begeisterung unter dem Instagram-Post der "The Great"-Darstellerin zum Ausdruck. "Oh mein Gott. Du hast dich selbst übertroffen" oder: "Du siehst so schön aus", lauteten nur einige Kommentare unter den Schnappschüssen des Abends.

Anzeige

Getty Images Elle Fanning im November 2021

Anzeige

Getty Images Elle Fanning im November 2021

Anzeige

Getty Images Elle Fanning im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de