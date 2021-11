Jennifer Lawrence (31) genießt derzeit die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Die Schauspielerin und ihr Mann Cooke Maroney erwarten gerade ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch bisher hat das Paar keinerlei Details verraten – etwa dazu, in welcher Woche die The Hunger Games-Darstellerin mittlerweile ist. Ab und zu tauchen lediglich Paparazzi-Fotos auf, die ein Bauch-Update der Oscar-Preisträgerin geben – so auch jetzt. Auf neuesten Bildern ist zu sehen, dass sie mittlerweile eine XXL-Babykugel hat.

Am Donnerstag erwischten die Schnappschussjäger Jen bei einem entspannten Bummel durch Hollywood. Zusammen mit einer Freundin gönnte sich die werdende Mama eine kleine Shoppingtour – und dabei stellte sie stolz ihre wachsende Kugel zur Schau. Ihrer großen Tasche und dem entwaffnenden Lächeln nach zu urteilen, war der Einkaufstrip sehr erfolgreich, wie die Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen. Für ihren Ausflug kleidete sich die 31-Jährige sehr leger. Sie trug ein schwarz-weißes gestreiftes Hemd und kombinierte dazu dunkelblaue Jeans.

Nur einen Tag, bevor diese Aufnahmen entstanden, bezauberte Jen übrigens bei einem weiteren Outing: Bei einer Vorführung ihres neuen Netflix-Films "Don't Look Up" strahlte sie in einem grünen Kleid, bei dem sich ihr Babybauch deutlich abzeichnete. Neben der Blondine waren ebenfalls ihre Co-Stars Jonah Hill (37), Meryl Streep (72), Leonardo DiCaprio (47) und Adam McKay vor Ort.

Anzeige

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im September 2019 in Paris

Anzeige

Getty Images Jonah Hill, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio und Adam McKay im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de