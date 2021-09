Jennifer Lawrence (31) steht ein großes Abenteuer bevor: Mama werden! Vergangene Woche machte die freudige Nachricht die Runde, dass die Hollywood-Schauspielerin zum ersten Mal schwanger sei. Knapp zwei Jahre nachdem sie ihrem Liebsten Cooke Maroney das Jawort gab, erwarten die beiden nun gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt verriet ein Freund von Jennifer, dass sie sich sehr auf ihr Baby und ihre Mutter-Rolle freuen würde.

Wie der Insider gegenüber People verriet, fühlt sich die Hunger Games-Darstellerin wohl bereit für ihr Mama-Dasein. "Jen wollte schon lange eine Familie gründen und hat den idealen Partner gefunden, den sie liebt, respektiert und mit dem sie gerne zusammen ist", erzählte die Quelle. Die Hollywood-Schönheit sei mittlerweile total geerdet – und fiebere nun der Geburt entgegen. "Sie ist sehr glücklich und freut sich darauf, Mutter zu werden", berichtete der Bekannte der in Kentucky geborenen Beauty.

Die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft kamen erstmals im Juni auf, als Jennifer mit einer leichten Rundung unter ihrem Shirt gesichtet wurde. So wurde sie beispielsweise am Set ihres neuen Films "Red, White and Water" mit einem kleinen Bäuchlein abgelichtet – und wenig später in einem hautengen gelben Kleid, das ein paar ungewohnte Rundungen sichtbar machte. Vergangene Woche setzte die 31-Jährige den Spekulationen schließlich ein Ende und bestätigte ihre Schwangerschaft offiziell.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2019

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2021

Anzeige

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de