Ryan Reynolds (45) ist auch nur ein Mensch wie jeder andere. Der Schauspieler bereiste für Filmprojekte wie Deadpool, "Red Notice" oder "Selbst ist die Braut" bereits die halbe Welt – umso überraschender ist es, zu erfahren, dass es für den Ehemann von Blake Lively (34) tatsächlich kaum etwas Schlimmeres als das Reisen gibt. Oder besser gesagt das Fliegen - denn der Hollywoodstar leidet unter schrecklicher Flugangst.

In einem Interview mit Vanity Fair sprach der 45-Jährige jetzt mit seinen beiden Co-Stars aus "Red Notice", Dwayne "The Rock" Johnson (49) und Gal Gadot (36) über seine Angst vor Flugzeugen. Tatsächlich zieht sich seine Phobie bereits über viele Jahre hinweg. "Ich hatte mit 19 einen Vorfall beim Skydiving, bei dem mein Fallschirm sich nicht öffnete und so fing das Ganze an", erklärte der Filmstar. Letztendlich sei jedoch alles noch mal gut gegangen, denn er hatte noch einen zweiten Fallschirm zur Reserve dabei. Seither habe er jedoch Probleme mit Höhen und vor allem eine große Angst vor Flugzeugen entwickelt.

Jetzt kann sich der "Free Guy"-Darsteller aber vermutlich erst mal ein bisschen entspannen, denn er kündigte vor wenigen Wochen an, sich eine Auszeit vom Filmemachen zu nehmen. Anstatt von Ort zu Ort zu fliegen, wird der Kanadier die Feiertage zu Hause mit seiner Familie verbringen. "Es ist einfach schön, ein bisschen Zeit zu haben", erklärte der dreifache Vater gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Red Notice"

ActionPress Ryan Reynolds, Dezember 2019

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

