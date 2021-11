Wer hat die Gunst der Zuschauer auf seiner Seite? Heute Abend steht das große Finale der fünften Staffel von The Masked Singer an. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits viele Promis demaskiert wurden, kämpfen nun noch vier kostümierte Kandidaten um den Sieg: der Mops, die Raupe, die Heldin und Mülli Müller. Aber wen mag das TV-Publikum eigentlich am allerliebsten? Für die Promiflash-Leser steht fest, dass Mülli Müller am heutigen Abend gewinnen sollte.

Aus einer Promiflash-Umfrage darüber, wen die Zuschauer im Finale ganz vorne sehen wollen, steht Mülli Müller mit großem Abstand an der Spitze. Ganze 1.347 von insgesamt 2.282 teilnehmenden User gaben an, dass das blaue Müllmonster ihr Favorit sei. Das sind 59 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Auf dem zweiten Platz in Sachen landete die Raupe mit 23,1 Prozent und 527 Stimmen. Das Schlusslicht der Rangliste bilden die Heldin mit 223 Votes (9,8 Prozent) und der Mops, der gerade einmal 185 Menschen (8,1 Prozent) von sich überzeugen konnte.

Welches Kostüm dann in der heutigen Livesendung am meisten Stimmen bekommt und welcher Promi zum Gewinner der fünften Staffel gekürt wird, bleibt abzuwarten. Sollten sich die Zuschauer tatsächlich für Mülli Müller entscheiden, könnte sich womöglich Alexander Klaws (38) heute Abend freuen. Zuletzt wurde nämlich spekuliert, dass unter der flauschigen Maske der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2003 stecken könnte.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Mülli Müller bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Mülli und Matthias Opdenhövel in der fünften "The Masked Singer"-Show im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de