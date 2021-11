Sarah Harrison (30) ist ganz vernarrt in ihre Tochter Mia Rose (3)! Die Influencerin liebt ihr Leben als zweifache Mama. Den Alltag mit ihren beiden Mädels und Ehemann Dominic Harrison (30) teilt sie regelmäßig im Netz und gewährt ihren Fans damit Einblicke in ihr Familienleben. Ihren neusten Post widmete Sarah ihrer ältesten Tochter Mia und begeisterte ihre Follower mit süßen Bildern.

Mit den Worten "My happy place" (auf Deutsch: mein Glücksort) betitelte die stolze Mama auf Instagram eine Collage, bestehend aus vier Bildern von ihr und Töchterchen Mia. Auf den Fotoa ist zu sehen, wie sich das Mutter-Tochter-Duo umarmt. Auf einer Aufnahme drücken sich die beiden zudem einen Schmatzer auf. Die Fans der Blondine scheinen von den zuckersüßen Bildern dahinzuschmelzen und hinterlassen in den Kommentaren haufenweise Herzchen-Emojis.

Ebenfalls sichtbar auf der Collage ist ein rosa Gips am Arm der kleinen Mia. Vor wenigen Wochen brach sich die Dreijährige beim Spielen auf einem Klettergerüst erneut ihren Arm. Für die Kleine jedoch kein Grund Trübsal zu blasen. "Mia meistert das so gut. Sie hat keinerlei Schmerzen und würde am liebsten schon wieder rumtoben und rumspringen", verriet Sarah in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarah.harrison.official Familie Harrison im August 2021 in München

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

