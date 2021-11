Uwe (51) und Iris Abel (53) sind einfach unzertrennlich! Vor rund zehn Jahren lernten sich der Landwirt und seine heutige Frau in der Datingshow Bauer sucht Frau kennen und verliebten sich ineinander. Immer wieder zeigten sie im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Doch in letzter Zeit hat sich das Paar etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und postete lange keine gemeinsamen Bilder mehr. Jetzt veröffentlichte Iris allerdings ein neues zuckersüßes Pärchen-Pic mit ihrem Uwe.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin aus dem Jahr 2018 nun die süße Aufnahme mit ihrem Schatz. Während Uwe in die Kamera lächelte, schmiegte sich seine Liebste von hinten an ihn an. Offenbar besuchten die beiden Turteltauben einen Reiterball in Visbek im Landkreis Oldenburg, denn diese Hashtags verwendete Iris in ihrem Beitrag. Auch in ihrer Story postete die 53-Jährige einige Eindrücke von dem gemeinsamen Abend. Augenscheinlich hat sich das Paar bestens amüsiert, denn sie schunkelten und tanzten ausgelassen mit den anderen Gästen der Veranstaltung.

In den Kommentaren unter dem Foto brachten anschließend viele Follower ihre Begeisterung über den süßen Schnappschuss zum Ausdruck. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass das Foto der TV-Persönlichkeiten wirklich schön sei, und ein anderer User fügte hinzu, dass sie ein schönes Paar seien. "Schön, mal wieder etwas von euch zu sehen", kommentierte ein weiterer Abonnent.

Anzeige

ActionPress/ Jutta Prechtel Uwe und Iris Abel bei der Verleihung der Goldenen Sonne im August 2021

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel in Dötlingen im Juni 2020

Anzeige

RTL/Matzen Uwe und Iris Abel bei ihrer Hochzeit im Jahr 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de