Am Dienstagabend gab es bei Promi Big Brother ein Wiedersehen der ganz besonderen Art! Seit rund drei Wochen verharren die Kandidaten mittlerweile im TV-Knast – und sind von ihrer Familie und ihren Freunden getrennt. Nachdem in der vergangenen Folge bereits Melanie Müller (33) erstmals wieder auf ihren Mann Mike Blümer traf, durfte heute der Bauer sucht Frau-Kandidat Uwe Abel (51) mit seiner Frau Iris Abel (53) sprechen: Beim Wiedersehen strahlte der TV-Landwirt über beide Ohren!

In der neuen Folge des Formats durfte die 53-Jährige den täglichen Einkauf bei Penny für die restlichen Teilnehmer übernehmen. Daraufhin bekamen die Eheleute vom großen Bruder noch die Gelegenheit, sich miteinander im Sprechzimmer über einen TV-Bildschirm auszutauschen. "Es läuft alles zu Hause. Leo vermisst dich ganz doll", berichtete Iris von den vergangenen Wochen. Zusätzlich machte sie klar, wie stolz sie auf ihren Liebsten sei: "Du machst das super, Hase."

Uwe schien sich ebenfalls total darüber zu freuen, seine Iris nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. "Ich habe dich doll vermisst eine Zeit lang", gab der 53-Jährige ehrlich zu und fügte daraufhin scherzend an: "Aber jetzt habe ich hier ordentlich Ablenkung." Kein Wunder, schließlich steht bereits am kommenden Freitag das große Finale an.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

RTL / Stefan Gregorowius Iris und Uwe Abel beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2011

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel im August 2021

