Paulina Ljubas (24) findet auch am weiblichen Geschlecht Gefallen! Derzeit ist die ehemalige Köln 50667-Darstellerin bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und stellt sich mit ihrem Partner Henrik Stoltenberg dort dem Treuetest. Dazu verbringt die Influencerin ihre Zeit in einer Villa voll männlicher Verführer – dabei hätte Paulina gewiss auch in der Männer-Villa voll Single-Ladys ihren Spaß gehabt, denn: Im Netz verriet sie nun, dass sie auch auf Frauen steht!

Im Rahmen eines Instagram-Q&As erkundigte sich ein Follower nach den Vorlieben der 24-Jährigen und wollte wissen, ob sie Männer oder Frauen vorziehe. "Ich liebe Girls und finde oftmals Frauen wunderschön, auch sexuell anziehend", antwortete Paulina offen. Eine Beziehung könne sie sich allerdings nur mit einem Mann vorstellen. "Dafür stehe ich zu sehr auf dieses starke, männliche Beschützerding", erklärte die TV-Bekanntheit.

Ob Paulina den Singles in der Villa widerstehen kann, wird sich noch zeigen. Bisher hatte die Beauty aber auf jeden Fall schon gezeigt, dass eine echte Partylöwin in ihr steckt. Bereits in der zweiten Folge forderte sie ihre Mitbewohner zu einem feuchtfröhlichen Schwur auf: "Einmal am Tag wird hier richtig eskaliert!"

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

