Justin Bieber (27) schwärmt von seinem kleinen Bruder! Dass ihm seine Familie sehr am Herzen liegt, zeigt der Musiker regelmäßig auf Social Media. Insbesondere seine vier Geschwister zeigt der Sänger gerne im Netz und spricht in den höchsten Tönen über Allie, Bay, Jazmyn (13) und Jaxon. (12). Letzterer feierte nun sogar schon seinen 12. Geburtstag – und durfte sich über einen süßen Post seines berühmten Bruders Justin freuen!

Via Instagram teilte der 27-Jährige einige Schnappschüsse von sich und dem Geburtstagskind, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Darauf sind Justin und Jaxon in verschiedenen Lebensphasen und teilweise kuschelnd zu sehen. "Ich sitze hier, sehe mir all diese Bilder an und werde daran erinnert, wie sehr ich dich liebe, mein kostbarer kleiner Bruder. Ich bin so stolz auf dich", schrieb der "Yummy"-Interpret und überschüttete sein Familienmitglied mit Komplimenten: "Du bist so ein toller, süßer, hübscher, besonderer Junge und es ist mir eine Ehre, dein großer Bruder zu sein."

Die Geschwister verbindet zudem noch ein großes Hobby: BMX-Bikes. Im vergangenen Jahr hatte die beiden einen Tag im Park verbracht, um im Park herumzucruisen. "Ich und Papa haben Jaxon gezeigt, wie man richtig mit dem BMX fährt", hatte Justin zu einem Foto des Ausflugs geschrieben.

