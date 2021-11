Tragische Nachrichten aus den USA! Seinen Durchbruch feierte Joey Morgan vorallem Dank der Horror-Komödie "Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse", doch auch in anderen Produktionen war der Darsteller zu sehen: 2017 spielte er in "Flower" an der Seite von Zoey Deutch (27), ein Jahr später war der Schauspieler Teil der Netflix-Komödie "Sierra Burgess Is a Loser" mit Shannon Purser (24). Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Joey ist völlig überraschend im Alter von nur 28 Jahren gestorben!

Den Todesfall gab der Regisseur von "Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse" via Twitter bekannt. "Heute ist er gestorben und diese Neuigkeiten brechen mir das Herz. Es war mir eine Ehre, ihn gekannt zu haben", schrieb Christopher Landon (46). Er selbst habe Joey vor neun Jahren dank "Scouts" kennengelernt. "Er war ruhig, witzig, intelligent und nachdenklich", beschrieb er Joey und lobte seine Leistung vor der Kamera.

Sein Team äußerte sich bereits gegenüber JustJared – hielt sich dabei aber bedeckt: "Bitte respektiert unsere Privatsphäre, damit wir über den Verlust dieses besonderen Menschen trauern können", äußerte ein Stellvertreter zu dem Todesfall. Die Ursache ist bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Joey Morgan, Maya Eshet, Zoey Deutch und Max Winkler bei der "Flower"-Premiere 2017

Getty Images Joey Morgan, Schauspieler

