Bauer sucht Frau-Kandidat Dirk sorgte im Netz für heiße Debatten. Der Schafhalter nahm an der diesjährigen Staffel der Kuppelshow teil und fiel vor allem mit plumpen Sprüchen und seiner direkten Art auf. Gleich zwei seiner Hofdamen jagte er damit in die Flucht! Aber das Netz amüsierte sich nicht nur über seine Flirtpleiten: Viele "Bauer sucht Frau"-Fans meinen, in Dirk den Kult-Bauer Schäfer Heinrich (54) wiederzuerkennen!

Heinrich nahm an der vierten Staffel der Sendung mit Inka Bause (53) teil und blieb vor allem durch seine Karriere als Ballermann-Sänger in Erinnerung, kümmert sich aber nach wie vor um seine Schäfchen. Doch Dirk und Heinrich haben nicht nur den Beruf des Schafhalters gemeinsam: Offenbar auch das Aussehen! "Geht's nur mir so oder könnte Dirk Schäfer Heinrichs Sohn sein?", fragte eine Userin auf Twitter. Und damit war sie nicht die Einzige! "Dirk sieht aus wie Schäfer Heinrich", stellte auch ein weiterer Fan fest.

Schäfer Heinrich hatte damals bei seiner Teilnahme an der Show keinen Erfolg. Das teilen er und Dirk ebenfalls: Denn auch der Schleswig-Holsteiner musste nun zusehen, wie seine letzte Anwärterin ihre Sachen packte, nachdem ihr ein Spruch von ihm bitter aufgestoßen war. Findet ihr auch, dass Schäfer Heinrich und Dirk äußerliche Ähnlichkeiten haben? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Dirk

Anzeige

Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

Anzeige

RTL Saskia und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de