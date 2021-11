Sie hat ein paar gute Tipps parat! Hailey (25) und Justin Bieber (27) sind seit mittlerweile drei Jahren miteinander verheiratet. Dass die beiden so verliebt wie am ersten Tag sind, beweisen sie ihren Fans nur zu gern im Netz oder auf den roten Teppichen dieser Welt. Doch was macht die Ehe der zwei aus? Hailey verriet in einem Interview nun, was ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe mit Justin ist!

In der The Ellen DeGeneres Show sprach die 25-Jährige über ihr Leben als verheiratete Frau. Zwar sehe sich die Beauty selbst nicht gerade als Expertin in Sachen Ehetipps – für ihre Fans hat sie dennoch die eine oder andere Anmerkung. Vor allem die Zeit vor der Ehe solle man genießen, um eigene Lebenserfahrung zu sammeln: "Die Zeit zu haben, auf sich allein gestellt zu sein und die Erfahrung zu machen, Single zu sein und einfach nur zu reisen, war meiner Meinung nach das Wichtigste." Sie betonte aber auch, dass sie selbst jetzt als Ehefrau immer noch vieles dazulernt.

Schon zu Beginn ihrer Ehe mit Justin musste das Model einiges durchmachen. Im Podcast "In Good Faith with Chelsea & Judah Smith" hat sie beschrieben, wie verzweifelt sie manchmal wegen der Probleme ihres Mannes gewesen war und ihre Mutter um Hilfe gebeten hatte: "Ich rief sie an und weinte. Ich habe ihr gesagt: 'Ich kann nicht mehr. Ich werde das auf keinen Fall schaffen, wenn es für immer so bleiben wird!'"

Getty Images Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Juli 2021

Getty Images Hailey Bieber, Model

