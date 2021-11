Falko Ochsenknecht (37) zeigte seine zerbrechliche Seite. Den Berlin – Tag & Nacht-Darsteller holten bei der Kuppelshow Adam sucht Eva zuletzt einige unangenehme Erinnerungen ein. Die sorgten dafür, dass er bei einem Einzeldate mit Anna Juliana Jaenner (33) das Handtuch schmiss und die Ex-GZSZ-Schauspielerin sitzen ließ. Doch was hat ihn so aufgewühlt? Promiflash hakte bei Falko mal nach, weshalb er sich bei "Adam sucht Eva" so verhalten hat!

Vor allem die Tatsache, dass er Anna mit seiner Art verletzte, machte Falko ziemlich nachdenklich und Schuldgefühle entwickelten sich. Außerdem musste er an seine Kindheit zurückdenken, die nicht immer leicht war: "Das kommt daher, dass ich mit sechs Jahren meinen Papa verloren habe und weil ich des Öfteren als Opfer mit Mobbingattacken in der Schulzeit zu kämpfen hatte", gab er gegenüber Promiflash preis.

Aber nicht nur das! "Der zweite Grund war, dass ich für mich selbst erkannt habe, dass ich mich noch nicht öffnen wollte", erklärte der Schauspieler. Denn er möchte sich erst einmal sich selbst widmen und kann noch keine Gefühle aufbauen. Die restlichen Kandidaten merkten das jedoch auch und entschieden sich schließlich, Falko aus dem Paradies zu werfen.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

RTLZWEI/Christoph Kassette Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de