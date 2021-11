Was deutet er da denn an? Luca Hänni (27) und Christina Luft (31) lernten sich im vergangenen Jahr bei Let's Dance kennen und verliebten sich heftig ineinander. Seitdem lässt das Paar seine Fans auf den sozialen Netzwerken regelmäßig an seinem Glück teilhaben. Zurzeit sind der Sänger und die Profitänzerin mit der beliebten Tanzshow auf Tour. In dieser Woche machte das Ensemble unter anderem in Braunschweig Halt. Dort machte Moderator Daniel Hartwich (43) eine schlüpfrige Anspielung.

Einige Beobachter halten die Beziehung der beiden offenbar für einen PR-Coup – doch mit diesem Gerücht wollte Daniel jetzt anscheinend ein für alle Mal aufräumen, wie Gala berichtete: "Falls Sie denken, diese Turtelei ist reine PR, nein, die meinen das wirklich ernst – und wie: Im Hotel wollen alle immer ein Zimmer ganz weit weg von den beiden haben." Mit einem schelmischen Grinsen unterstrich der 43-Jährige seine Anspielung auf deutlich hörbare Eskapaden von Luca und Christina.

Dabei tun die beiden eigentlich selbst schon viel dafür, allen zu zeigen, wie glücklich sie miteinander sind. Kürzlich waren der einstige DSDS-Kandidat und seine Lieblingstänzerin etwa auf einer Hochzeit zu Gast. Manch ein Fan spekulierte bei den Bildern, ob es für Luca und Christina nicht auch bald vor den Traualtar gehen könnte.

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni

Getty Images "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

