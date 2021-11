Jessie J (33) hat jüngst eine traurige Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die britische Musikerin war mithilfe eines Samenspenders schwanger geworden und hatte sich in den vergangenen Wochen auf ihr erstes Baby gefreut – allerdings hat die "Price Tag"-Sängerin eine Fehlgeburt erlitten. Die Musikerin und Schauspielerin Paloma Faith (40) steht Jessie bei, denn sie musste diese schmerzliche Erfahrung ebenfalls schon machen.

Paloma kommentierte Jessies Instagram-Post, in dem die 33-Jährige unter anderem ankündigte, bei ihrem Konzert in Los Angeles trotz der Fehlgeburt aufzutreten – und das findet die "Pennyworth"-Darstellerin sehr gut: "Jessie, du tust zu 100 Prozent das Richtige", bestärkte Paloma ihre Kollegin und berichtete aus ihrem eigenen Leben: "Ich hatte eine Fehlgeburt an einem Filmset, an dem ich gedreht habe und ich habe einfach weiter gefilmt. Du ziehst deine Lebensfreude aus dem Singen und Lebensfreude brauchst du jetzt mehr denn je."

Zudem bekräftigte Paloma Jessie auch darin, weiterhin an ihrem Kinderwunsch festzuhalten. "Du wirst und solltest ein Baby bekommen", betonte die Blondine und fügte hinzu: "Frauen sind einfach erstaunlich!" Derselben Meinung ist auch die "Domino"-Interpretin selbst denn sie stellte zuvor direkt klar, dass sie erneut schwanger werden wolle.

Instagram / jessiej Jessie J mit einem Schwangerschaftstest

Getty Images Paloma Faith, Sängerin

Getty Images Paloma Faith im Februar 2019

