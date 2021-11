Sarafina Wollny (26) plaudert über ihr Mama-Dasein! Die TV-Bekanntheit durfte zusammen mit Ehemann Peter (28) im Mai dieses Jahres ihre beiden Zwillinge Casey und Emory auf der Welt begrüßen und ist seitdem offenbar überglücklich. Gerne gibt sie ihren Fans im Netz Einblicke in ihren Alltag sowie Informationen zur Geburt der Zwillinge oder auch ihren Diäterfolgen. Nun gab sie erneut ein Update und erzählte unter anderem, wie ihr Körper nach der Schwangerschaft und dem Gewichtsverlust aussieht!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die zweifache Mutter den Fragen ihrer Community. Vor allem die Themen rund um ihre Figur interessierten die meisten sehr, denn Sarafina bringt mittlerweile schon 20 Kilo weniger auf die Waage. Jemand fragte sie nun, ob sie deshalb auch überschüssige Haut habe. "An den Armen etwas, aber sonst nicht", gab die Blondine daraufhin zu und fügte noch an, dass sie selbst am Bauch keine Hautlappen habe. Allerdings treibe die 26-Jährige auch bei Gelegenheit Sport, wie sie angesichts einer anderen Frage erklärte.

Aber auch die beiden Zwillinge waren ein Thema in der Fragerunde, woraufhin Sarafina noch einmal von ihren Söhnen schwärmte: "Wir sind so dankbar für die zwei!" Außerdem plauderte sie über das Verhalten der beiden: Die beiden würden nämlich vieles simultan machen! "Flasche, lachen, weinen, einfach alles! Ich liebe es", erzählte sie.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Juni 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

