Ist JoJo Siwa etwa bereit für eine neue Liebe? Der TikTok-Megastar und seine Freundin trennten sich erst Ende Oktober. Nach neun Monaten zogen die beiden einen Schlussstrich unter ihre romantische Beziehung – doch beide wollen befreundet bleiben. Wie die ehemalige "Dance Moms"-Darstellerin klarstellte, hatte sie zwar den richtigen Menschen gefunden, aber leider zu einem völlig falschen Zeitpunkt. Nun wünscht sich die quirlige Blondine nichts mehr als jemand Neues zum Kuscheln.

Dass sie sich nach ein wenig Zärtlichkeit sehnt, verriet JoJo am Dienstag gegenüber Us Weekly. Dem Magazin erzählt sie ganz offen, was sie sich von ihrer nächsten Liebschaft erhofft: jede Menge Kuscheleinheiten. "Ich will unbedingt einen Schmusepartner. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben", bekennt sich die 18-Jährige. Allerdings ist sie nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Stattdessen lässt sie die Dinge einfach auf sich zukommen. "Wenn ich morgen jemanden kennenlerne, den oder die ich toll finde und er oder sie mich gut behandelt, dann würde ich es erst mal langsam angehen lassen", erklärt der Teenager.

Zum Teil wolle die Dancing with the Stars-Zweitplatzierte nichts überstürzen, weil sie eine Person des öffentlichen Lebens ist. Trotzdem möchte sie gerne auf Dates gehen. "Denn würde so ein Kuscheldate jemandem wehtun? Nein", betont JoJo.

Getty Images Kylie und JoJo Siwa im September 2021

Getty Images JoJo Siwa bei den American Music Awards in L.A. im November 2021

Getty Images JoJo Siwa im November 2021 in Los Angeles

