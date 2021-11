Gülcan Kamps (39) lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben! Die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps erwarten im Moment zum ersten Mal Nachwuchs – und bis zur Geburt ihres Kindes dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Auf den letzten Metern ihrer Reise zum Babyglück wird die Mama in spe noch einmal nostalgisch: Gülcan rief sich jetzt die Anfänge ihrer Schwangerschaft in Erinnerung!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Gülcan jetzt ein kurzes Video, in dem sie in einem bauchfreien Oberteil vor einem Spiegel posiert. "Eine kleine Zeitreise", betitelte die werdende Mutter das Posting und erklärte genauer: "In diesem Clip bin ich gerade ein paar Tage schwanger – und weiß es noch nicht." Allerdings habe die 39-Jährige schon zu diesem Zeitpunkt vermutet, dass in ihrem Körper "etwas Unglaubliches" vor sich gehe.

Gülcans Vorahnung war aber sogar noch viel konkreter, sie habe nämlich direkt vermutet, schwanger zu sein. "Zu der Zeit war es eher Hoffnung", betonte die beliebte Moderatorin und brachte ihre große Vorfreude zum Ausdruck: "Und jetzt ist unsere kleine Maus bald da."

