Howard Carpendale (75) und Donnice Pierce sprechen offen über schwere Phasen ihrer Liebe. Der Sänger und die gebürtige US-Amerikanerin sind seit 43 Jahren zusammen – drei davon auch verheiratet. In ihrer Beziehung gab es jedoch nicht immer nur rosige Zeiten. Donnice hatte jahrelang mit einer Alkoholsucht zu kämpfen und das belastete auch ihr Verhältnis zu Howard. Wie hat er die damalige Zeit empfunden?

Im Interview mit Bild am Sonntag erklärte Donnice, dass sie eine Therapie gemacht hat, um sich von der Sucht zu befreien: "Aber die Kliniken in den USA sind nicht gut. Viel zu oberflächlich, es geht nur um Kohle." Howard nahm das Ganze sehr mit – ihre Beziehung war nicht mehr dieselbe: "Es ging oft um Leben und Tod. [...] Ich habe mehrfach versucht, mich von ihr zu trennen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber gleichzeitig gab ich die Hoffnung nicht auf. Ich wollte meine Donnice wiederhaben, in die ich mich 1978 verliebt hatte." Doch irgendwann schaffte es die 65-Jährige, allein vom Alkohol loszukommen. Wie das geklappt hat, fragt sich Howard bis heute: "Von einem auf den anderen Tag, nach 18 Jahren, hat sie aufgehört zu trinken."

Mittlerweile ist Donnice seit fünf Jahren trocken. Die Beziehung der beiden ist offenbar gestärkt. Howard schwärmte: "Ich schau sie manchmal an und kriege noch ein Kribbeln im Bauch. Wir sagen uns öfter am Tag: 'I love you.'" Außerdem nehme er seine Liebste gerne in den Arm.

Donnice Pierce und Howard Carpendale im Oktober 2019 in Wien

Donnice Pierce und Howard Carpendale

Donnice Pierce und Howard Carpendale im Oktober 2009 in München

