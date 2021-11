Anne Wünsche (30) ist gerade in der neunten Schwangerschaftswoche. Gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) erwartet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin das erste gemeinsame Kind – für Anne ist es bereits Baby Nummer drei. Doch beim Namen ihres kleinen Knirpses ist sich das Paar nicht einig. Sollte es ein Junge werden, hat Anne jedoch schon einen klaren Favoriten. Und wie soll ihr Kleiner heißen?

Die Influencerin verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie besonders den Namen Elio im Kopf hat. "Wie süß ist bitte dieser Name?", schwärmte sie gegenüber ihrer Community. "Kurz, knackig und so süß", ist sich Anne sicher. Eine Alternative sei sonst noch der Name Emilio. Karim sei mit beiden Optionen allerdings gar nicht einverstanden. Auch der Nachname sorge noch für Diskussionen, erklärte die Blondine. Bislang hätten sie sich noch nicht geeinigt, welchen Familiennamen ihr Baby bekommt.

Doch Anne blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. "Wir haben ja noch mächtig viel Zeit. Vielleicht kommt noch eine andere Idee, die uns einfach beiden gefällt", stellt sie fest. Ansonsten habe Karim halt "Pech gehabt", scherzte sie und fügte schnell hinzu, dass das nur ein Spaß gewesen sei.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de