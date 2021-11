Mit diesen Aufnahmen heizt Lottie Tomlinson (23) ihren Fans ganz schön ein. Seit 2010 steht Louis Tomlinson (29) auf den Bühnen dieser Welt und begeistert ein Millionenpublikum. Doch auch seine Schwester hat sich über die Jahre eine große Fangemeinschaft aufgebaut. So begeistert sie mit ihren Bildern im Netz regelmäßig rund 4,3 Millionen Abonnenten. Immer wieder gewährt das Model Einblicke in seinen Alltag oder veröffentlicht traumhafte Schnappschüsse aus dem Urlaub. In Dubai sonnte sich Lottie nun in einem knappen Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nun einige Schnappschüsse, die sie am Strand von Dubai zeigten. Dort genießt Lottie aktuell mit ihrem Freund Lewis Burton (29) die Sonne und lässt es sich augenscheinlich wirklich gut gehen. Neben den drei Schnappschüssen in einem cremefarbenen Zweiteiler teilte die 23-Jährige in ihrer Story auch einige Eindrücke von dem romantischen Trip. So posierte die Britin beispielsweise in einem kurzen schwarzen Kleid vor der Skyline der Stadt oder repostete eine Aufnahme, die ihre Begleitung mit den Worten "die Liebe meines Lebens" betitelte.

Auch bei den Followern der Influencerin kamen ihre heißen Fotos vom Strand sehr gut an. So teilten der Beauty viele Fans mit, dass sie einfach toll aussehe. "Ich liebe deine Haare", "Wie kannst du so hübsch sein?" oder "Du siehst umwerfend aus", lauteten nur einige Kommentare der begeisterten Abonnenten. Auch jede Menge Emojis mit Herzaugen fanden sich unter dem Beitrag.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im November 2021 in Dubai

