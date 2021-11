Nähern sich Tori Spelling (48) und Dean McDermott (55) doch wieder an? Seit Monaten gibt es immer wieder Spekulationen, dass die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihr Mann mit Eheproblemen zu kämpfen haben. Auch über eine mögliche Scheidung wurde bereits gemunkelt. Ein Insider sprach sogar davon, dass die Blondine nur noch wegen der gemeinsamen Kinder mit dem Kanadier zusammen sei. Jetzt wurden Tori und Dean jedoch gemeinsam gesehen.

Am Wochenende wurden die Eheleute zusammen mit ihrer Familie in Woodland Hills vor einem Steakhouse abgelichtet. Wie auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen ist, wurde die 48-Jährige bei ihrem Abendessen von ihren fünf Kindern und ihrem Noch-Ehemann Dean begleitet. Während Tori komplett in Schwarz gekleidet war, trug der Schauspieler eine blaue Jeanshose und ein lässiges graues Oberteil. Obwohl es sich um einen gemeinsamen Familienausflug handelte, wirkten die Eltern jedoch angespannt und distanziert voneinander.

Vor wenigen Wochen hatte eine Quelle gegenüber US Weekly außerdem verraten, dass Dean seine Frau im Falle einer Scheidung auf Unterhalt verklagen wolle. "Geld ist ein Problem und war es schon immer", berichtete der Insider. Auch von ihren Anwälten sei sie enttäuscht, wie einige Aufnahmen der Blondine vor einer Kanzlei beweisen. So waren auf den Papieren, die Tori auf den Bildern in der Hand hält Worte wie "Vermögen", "Unterhalt" und "Sorgerecht" zu lesen gewesen.

Anzeige

Instagram / imdeanmcdermott Tori Spelling und Dean McDermott

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern bei "Disney On Ice", 2019

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im Dezember 2018 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de