Chadwick Boseman (✝43) bleibt unvergessen. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Superheld im Blockbuster Black Panther weltbekannt. Im August vergangenen Jahres verstarb er an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Fans und Promi-Kollegen trauerten öffentlich um Chadwick, und noch heute klingt sein Name nach. Nachdem sich bereits sein Todestag jährte, erinnert der heutige Tag an seinen Geburtstag. Heute wäre Chadwick 45 Jahre alt geworden.

Zu seinem 45. Geburtstag sammeln sich im Netz zahlreiche Glückwünsche und Trauerworte, die des Schauspielers gedenken. Auch seine offiziellen Social-Media-Accounts auf Instagram und Twitter werden nach wie vor von einem Team weitergeführt. Das letzte Posting auf beiden Kanälen ist mittlerweile genau einen Monat alt: Es zeigt ein Gemälde von Chadwick, das für eine anerkannte Ausstellung vorgesehen ist.

Im August drückte Schauspielkollegin Lupita Nyong'o (38), deren Account noch immer ein Profilbild mit Chadwick ziert, ihre Trauer aus: "Ich wusste nicht, dass ich sowohl sein Lachen als auch sein Schweigen gleichermaßen vermissen würde. Doch ich tue es", gestand sie.

Chadwick Boseman, Schauspieler

Chadwick Boseman, Schauspieler

Lupita Nyong'o und Chadwick Boseman

