Nachdem die britische Musikerin Adele (33) mit dem Song "Easy On Me" nach rund sechs Jahren ihr Comeback gefeiert hat, meldete sich der kanadische Rapper Drake (35) im Netz zu Wort – und dabei schwärmte er nicht nur von dem Lied, sondern auch von der Künstlerin: Er betonte unter anderem, dass die Sängerin eine seiner "besten Freundinnen auf der ganzen Welt" ist. Aber warum verstehen sich Adele und Drake eigentlich so gut? Die "My Little Love"-Interpretin erklärte es jetzt...

Im Interview mit dem CBC-Format "q" sprach Adele jüngst über ihre Freundschaft zu Drake. "Wir sind eine aussterbende Art", betonte die 33-Jährige dort. Denn sowohl sie als auch der Rapper hätten die Karriere im Musikbusiness ganz ohne Streamingdienste, Social Media und Co. gestartet. "Wir existierten schon in der Old-School-Branche", erklärte die Chartstürmerin genauer.

Aus diesem Grund fühle sich Adele mit Drake auch besonders verbunden. "Ich kann alles mögliche zu Drake zu sagen, ohne dass er mich dafür verurteilt", schilderte die "Rolling in the Deep"-Sängerin und schwärmte: "Jemanden zu haben, der in der gleichen Position ist wie ich, ist eines der größten Geschenke meiner gesamten Karriere."

Simon Emmett Adele, Musikerin

Getty Images Drake im Oktober 2021 in Long Beach

Instagram / adele Sängerin Adele, November 2021

