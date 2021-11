Dwayne "The Rock" Johnson (49) ist für seine stählernen Muskeln bekannt. Der Schauspieler macht seinem Namen als harter Brocken regelmäßig alle Ehre und zeigt sich in Filmen, auf dem Red Carpet und auf Social Media mit seinem stahlhart trainierten Body. Doch diese Muskeln kommen nicht von allein. Der ehemalige Wrestler steht dafür regelmäßig im Fitnessstudio, drückt schwere Gewichte und verfolgt einen strengen Diätplan. Dwayne setzt während einer durchschnittlichen Woche auf eine Kombination aus Schonkost und Kalorienbomben.

Laut Healthline nimmt der Muskelmann täglich über fünf tausend Kalorien zu sich, um Muskelmasse aufzubauen und sein Training durchzuhalten. Das ist etwa doppelt so viel wie die empfohlene Menge für einen Mann in seinem Alter. Pro Tag nimmt "The Rock" dabei sieben verschiedene Mahlzeiten zu sich. An sechs Tagen die Woche setzt er vor allem auf proteinreiche Kost. Fisch, Hühnchen, Eier und Proteinpulver stehen dabei auf dem Speiseplan. Dazu gibt's vollwertige Kohlehydrate und Gemüse.

Für den siebten Tag plant der Fitnessfreak regelmäßig einen Cheat-Day [deutsch: Schummeltag] ein. Sonntags gönnt er sich dann Lebensmittel, die er sich unter der Woche verkneift. Besonders Burger und Pommes oder Pancakes haben es ihm dabei angetan. Auf Instagram betont der Hollywood-Star regelmäßig, wie gerne er bei dieser Sorte Fast Food zuschlägt.

Der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson im August 2020

Dwayne "The Rock" Johnson im Oktober 2020

Klassische Mahlzeit an "The Rocks" Cheatday

