Jessica Alves (38) präsentiert ihr neues Ich! In den vergangenen Jahren legte sich die gebürtige Brasilianerin etliche Male unters Messer. Neben einer geschlechtsangeleichenden Operation ließ sie auch zahlreiche Beauty-Eingriffe vornehmen, um ihrem Traum - der Verkörperung einer Real-Life-Barbie - näherzukommen. Eine weitere Nasen-Operation, ein Gesichtslifting und eine erneute Po-Vergrößerung stehen sogar noch aus. Das vorläufige Ergebnis ihres Beauty-OP-Marathons präsentierte sie nun jedoch auf heißen Bildern – im knappen Bikini rekelte sich Jessica am Strand!

Auf neuen Fotos, die Promiflash vorliegen, setzte die 38-Jährige ihren neugeformten Körper bei einem Shooting in Brasilien in Szene. In einem knapp geschnittenen, pinkfarbenen Bikini posierte Jessica aufreizend am Strand in Rio de Janeiro. Dabei präsentierte die Britin nicht nur ihre XXL-Brüste, sondern auch ihr imposantes Hinterteil. Im String zeigte die Blondine ihren Po und guckte mit laszivem Blick in die Kamera.

Auf ihre schlanke Silhouette ist Jessica besonders stolz. Im Juni ließ sie sich 75 Prozent ihres Magens verkleinern und hatte anschließende merkliche Abnehmerfolge zu verzeichnen. Rund 35 Kilo hat die britische TV-Bekanntheit nach dem Eingriff verloren.

Jessica Alves im November 2021

Jessica Alves im November 2021

Jessica Alves im November 2021

