Damit stiehlt sie wohl allen die Show! Zendaya Coleman (25) ist nicht nur für ihre herausragende Leistung als Schauspielerin bekannt, sondern auch für ihre auffälligen Looks. Anfang November erschien die Beauty in einem roten Zweiteiler zu den CFDA Fashion Awards und setzte damit ihre schlanke Silhouette gekonnt in Szene. Und jetzt bewies die Spiderman-Darstellerin ihr Modebewusstsein ein Mal mehr: Mit diesem Rückenausschnitt dürfte Zendaya ihre Fans mal wieder umgehauen haben!

Für die Auszeichnung des Ballon d’Or in Paris schmiss sich die 25-Jährige in ein hautenges schwarzes Kleid mit einem ganz besonderen Detail: Zendayas Dress hatte nämlich einen tiefen Rückenausschnitt, der ihre Figur perfekt betonte. Dieser Anblick dürfte dem ein oder anderen den Atem geraubt haben. Vielleicht auch ihrem Schauspielkollegen und vermeintlicher Freund Tom Holland (25), der ebenfalls das Event besuchte.

Doch auf einen gemeinsamen Auftritt auf den roten Teppich durften sich deren Fans nicht freuen. Tom und Zendaya kamen getrennt voneinander bei der Location an. Dabei deutete der Brite zuletzt in einem Interview an, dass sie tatsächlich zusammen sind.

