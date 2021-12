Ist hier womöglich ein Baby auf dem Weg? Im Netz kursieren momentan die wildesten Gerüchte um Rihanna (33). Die Sängerin ist nach langen Spekulationen seit Mai dieses Jahres nun offiziell in einer Beziehung mit A$AP Rocky (33) und wirkt seitdem überglücklich. Auf den neuesten Fotos von ihr wollen Fans nun etwas entdeckt haben: Ist Rihanna vielleicht schwanger von A$AP Rocky?

Auf Twitter war sich ein User dessen ziemlich sicher und schrieb: "Rihanna ist schwanger mit ihrem ersten Kind mit A$AP Rocky." Dafür bekam er viel Zuspruch und immer mehr schlossen sich dieser Meinung an. Der Grund für die Gerüchte sind vor allem Bilder einer festlichen Zeremonie in ihrem Heimatland Barbados, bei der Fans eine deutliche Wölbung unter ihrem Kleid vermuteten! Bisher wurde jedoch von keiner Seite irgendetwas in die Richtung bestätigt.

Vermutlich bestärkten die Gerüchte zudem, dass die "Work"-Interpretin bereits großes Interesse daran äußerte, später einmal eine Familie zu gründen. Erst kürzlich verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife, dass sie von einer Hochzeit und eigenen Kindern träumt und sich das auch ziemlich gut mit ihrem derzeitigen Freund vorstellen kann!

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala im Septmeber 2021

Anzeige

Getty Images Rihanna, November 2021

Anzeige

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de