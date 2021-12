Ihr Leben haben sich Sasha (49) und seine Frau Julia lange anders ausgemalt! Im November 2018 hießen der Sänger und seine Managerin ihren Sohnemann Otto willkommen. Sein spätes Vaterglück genießt der Musiker inzwischen in vollen Zügen und stellt dafür sogar seine Karriere hinten an. Dabei hatte das Paar seine Zukunft eine ganze Weile anders geplant. Sasha und Julia konnten sich lange nicht vorstellen, Eltern zu werden!

Im Interview mit Bunte sprachen die beiden über ihren späten Kinderwunsch. Eigentlich hatte Julia nie Kinder gewollt, doch die Begegnung mit dem 49-Jährigen habe das geändert. Bei dem Künstler habe zudem sein Engagement bei The Voice Kids etwas bewegt. "Plötzlich stand da die Frage im Raum: Wollen wir nicht doch eins?", erinnerte sich die 42-Jährige. Sasha hatten vor allem die Beobachtungen in seinem Freundeskreis Sorgen bereitet. "Alle, die plötzlich Eltern waren, waren superlangweilig. Gingen nicht mehr aus. Hatten irgendwie keinen Spaß mehr", schilderte er. Sein Sohn habe ihn nun jedoch einen Besseren belehrt.

Inzwischen scheint Sasha auf den Geschmack gekommen zu sein. Weiterem Nachwuchs scheint der "If You Believe"-Interpret nicht abgeneigt zu sein. "Was passiert, passiert", meinte er zu diesem Thema. Julia hingegen will ihren Fokus auf den kleinen Otto legen und betonte: "Dieses Kind ist großartig und einzigartig."

Instagram / sasha.music Julia Röntgen und Sasha mit ihrem Sohnemann

Instagram / sasha.music Sasha und seine Frau Julia im August 2020 in Hamburg

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Frau Julia und seinem Sohn Otto

