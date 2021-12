Darüber ist Prinz William (39) alles andere als erfreut! Als britischer Thronfolger steht er seit jeher in der Öffentlichkeit. Auch Filme und Serien werden über ihn und seine Familie gedreht – wie die Netflix-Serie The Crown. Seit der vierten Staffel spielt auch seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) darin eine Rolle. Im fünften Teil wird offenbar Dianas Enthüllungsinterview von 1995 mit dem Journalisten Martin Bashir (58) thematisch aufgegriffen – und William soll darüber ziemlich sauer sein!

Laut dem Daily Telegraph sei William "zutiefst frustriert darüber, dass die Fernsehsender weiterhin Geld mit dem Interview verdienen." Diana offenbarte damals: "Wir sind zu dritt in dieser Ehe" und machte deutlich, dass Prinz Charles (73) während ihrer Ehe ein Verhältnis mit Camilla Parker Bowles (74) hatte. Genau das soll auch in der fünften Staffel von "The Crown" angesprochen werden. William hatte im Mai auf Twitter scharfe Kritik an der Veröffentlichung des Dialoges geübt: "Das Interview hat zur Verschlechterung der Beziehung meiner Eltern beigetragen und hat seitdem unzählige andere verletzt. Ich bin der Ansicht, dass die betrügerische Art und Weise, in der das Interview zustande kam, einen wesentlichen Einfluss auf das hatte, was meine Mutter sagte."

Lady Di hatte in dem TV-Interview, das 22,8 Millionen Menschen vor dem Fernseher verfolgten, ihr Herz geöffnet. Wie sich jedoch Jahre später herausstellte, wurde sie von der BBC und Martin Bashir hintergangen: mithilfe von gefälschten Dokumenten hatten sie die Prinzessin dazu gebracht, in der Sendung Rede und Antwort zu stehen.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Netflix / Des Willie Prinz Charles (Josh O'Connor) und Prinzessin Diana (Emma Corrin) in "The Crown"

ActionPress Prinzessin Diana

