Wenn es in Liebesdingen schon nicht rund läuft, dann eben beruflich. Zumindest sieht das bei Rüdiger, der im Jahr 2020 die Frau fürs Leben bei Bauer sucht Frau finden wollte, so aus. Der Landwirt lernte damals Hofdame Tatjana näher kennen, eine Beziehung entwickelte sich zwischen den beiden allerdings nicht. Trotzdem war die Teilnahme an der Kuppelshow offenbar ein voller Erfolg für den Gundelsheimer.

Im Interview mit agrarheute gibt der Schweine- und Ackerbauer zu: "Die Sendung hat meinen Betrieb nach vorne gebracht." Er habe sich durch "Bauer sucht Frau" ein super Image aufbauen können. Seit der Ausstrahlung kommen viele Besucher auf Rüdigers Hof. "Das ist doch eine super Werbung für die Branche", findet der einstige Show-Teilnehmer.

Auch wenn Rüdiger sein Herz bei "Bauer sucht Frau" nicht verschenken konnte, glaubt er dennoch an den Erfolg des Formats: "Man wird ja auch vor und nach der Sendung von Frauen angeschrieben. Von daher ist die Chance, dass es klappt, ganz ordentlich." Außerdem gebe es schließlich eine ganze Reihe von Teilnehmern, die ihr Liebesglück tatsächlich in der Sendung gefunden hätten.

TVNOW Tatjana und Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

TVNOW Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Rüdiger

