Seit dem ersten Dezember können Fans auf OnlyFans mitverfolgen, was sich hinter den Türchen von Laura Müllers (21) Adventskalender versteckt. Ihr Mann Michael Wendler (49) scheute für seine Liebste offenbar keine Kosten und Mühen, denn hinter der ersten Tür befand sich gleich ein brandneuer Luxusschlitten. Amira (29) und Oliver Pocher (43) finden das Ganze ziemlich verrückt und verstehen den Hype um den Adventskalender nicht.

In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" fragen sich die beiden, was es wirklich mit dem luxuriösen Geschenk hinter dem ersten Türchen des Adventskalenders auf sich hat. Olli hat da eine Vermutung: "Leute, die pleite sind und kein Geld mehr haben, die einfach so tun als wäre nichts und einfach weitermachen." Seine Partnerin ist sich ebenfalls sicher: Der Wendler hat den nagelneuen Rangerover für seine Laura überhaupt nicht wirklich gekauft. "Nein, der hat den fürs Wochenende für eine Probefahrt beim Autohaus geholt oder irgendwo geliehen", vermutet der 43-Jährige. Amira sei zudem überzeugt davon, dass die Influencerin keinen Führerschein habe. Mit dieser Meinung ist die 29-Jährige nicht allein: Zahlreiche Promiflash-Leser vermuten dasselbe.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Wendler und seine Partnerin zum Opfer der Pochers werden. Erst vor wenigen Wochen machten sich der Influencer-Schreck und seine Ehefrau über die beiden lustig, nachdem Laura vier ihrer Luxushandtaschen auf Social Media zum Verkauf bereitgestellt hatte. Sie hinterfragten dabei bereits die finanzielle Sicherheit der Wendlers.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige

TVNow/ Stefan Gregorowius Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de