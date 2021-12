Für Laura Müller (21) startete die Adventszeit mit einem regelrechten Kracher! Genau wie im vergangenen Jahr hat die einstige Let's Dance-Kandidatin auch 2021 wieder einen selbst gemachten Adventskalender von ihrem Mann Michael Wendler (49) geschenkt bekommen – und heute öffnete sie das erste Türchen: In dem ersten Geschenk verbarg sich der Autoschlüssel für ein kostspieliges Luxusauto. Aber hat Laura eigentlich überhaupt einen Führerschein?

Jedenfalls hatte Laura im September 2019 noch keine Fahrerlaubnis! Das wurde vor rund zwei Jahren bekannt: Damals haben sich die Influencerin und der Schlagersänger nämlich einen Mietwagen in Spanien geliehen. Bei dem Auto hat es sich um einen türkisfarbenen Mini gehandelt – und das passte dem Paar so gar nicht. "Das ist der totale Abstieg!", wetterte der Wendler damals in seiner Instagram-Story. Und auch Laura beschwerte sich über das Gefährt – und das, obwohl sie damals noch gar keinen Führerschein hatte.

Ob Laura die Fahrschule in der Zwischenzeit besucht hat, ist unklar. Allerdings vermuten auch ein paar Promiflash-Leser, dass die 21-Jährige überhaupt keinen Lappen hat. "Klar... Ohne Führerschein", "Sie hat ja nicht mal den Führerschein" oder auch "Echt... Die hat doch keinen Führerschein, oder?", kommentierten beispielsweise drei Nutzer einen aktuellen Insta-Beitrag.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Februar 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

