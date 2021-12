René ist offenbar überglücklich! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr mit Nicole, die ein Jahr zuvor an dem Sozialexperiment teilgenommen hatte, zusammen ist. Seitdem geben sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung. Im Netz teilten sie auch schon das eine oder andere Pärchenbild. Nun machte der Osnabrücker seiner Freundin eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte René ein gemeinsames Foto mit Nicole. In der Bildunterschrift verriet er, dass sie sich in ihrer noch recht frischen Beziehung schon vielen Herausforderungen stellen mussten. "Doch dieser Gegenwind hat uns Stück für Stück vorangebracht", betonte der Brillenträger. Er wisse jetzt, dass er sich in jeder Lebenslage auf die Blondine verlassen könne. "Egal, wer oder was auf uns zukommt, am Ende zählen wir. [...] Und egal, welche Märchen bereits geschrieben wurden, ich freue mich auf unsere Geschichte", fasste der Niedersachse zusammen.

Auf welche Schwierigkeiten René in seinem Beitrag anspielt, ließ er offen. Vor wenigen Tagen musste sich das Paar jedoch schweren Vorwürfen stellen. Nicoles Ex-Partner David erzählte, dass er sich von den beiden hintergangen fühle – zumal er mit René befreundet gewesen sei. "Ich habe dir meine Probleme anvertraut, während du in der Zeit bereits meine Frau getröstet hast...", zeigte sich der Blondschopf enttäuscht.

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / nicole.hadeb Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Sat.1 David und Nicole im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

