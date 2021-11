Lauren Goodger (35) macht sich große Sorgen um ihr Baby. Im Juli ist die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Charles Drury konnte sie eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Doch nun macht sich Lauren große Sorgen: Der Gesundheitszustand ihres Mädchens hat sich in den vergangenen Tagen ziemlich verschlechtert. Die kleine Larose liegt derzeit im Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige ein Bild aus der Klinik und schrieb: "Mein Baby Girl ist seit drei Tagen mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus." Sie vermutet, dass ihre Tochter an einer schweren Bronchitis leidet und sich eine Art Virus eingefangen habe. "Es waren die schwersten zwei Tage meines Lebens. [...] Mein Herz ist gebrochen", betonte Lauren. Sie habe seit 24 Stunden nicht geschlafen.

Darüber hinaus teilte Lauren aber auch noch ein paar ermutigende Worte. Ihre Tochter habe sich bis jetzt tapfer geschlagen. "Ich liebe dich so sehr, mein kleiner Stern. Du warst in den vergangenen paar Tagen unglaublich. Ich bin stolz auf dich", schrieb die Reality-TV-Darstellerin zu einem Foto vom Fuß ihres Kindes.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter Larose im Juli 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Fuß von Lauren Goodgers Tochter im Krankenhaus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de