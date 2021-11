Lauren Goodger (35) macht gerade eine schwere Zeit durch! Die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit und ihr Partner Charles Drury hießen im Juli ihre Tochter Larose bekommen. Seitdem beweisen die Eltern fast täglich im Netz, dass die kleine Prinzessin ihr ganzer Stolz ist. Doch momentan ist die frischgebackene Mutter sehr besorgt: Ihr Baby hat sich offenbar einen Virus eingefangen – und musste am Donnerstag in eine Klinik gebracht werden. Jetzt folgte ein weiterer Schock für Lauren: Ihr Liebster hat sich plötzlich von ihr getrennt!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Fußballer ein offizielles Statement. "Ich werde das nur einmal posten. Lauren und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen", notierte er. Auf die Gründe für das Liebes-Aus ging Charles zwar nicht ein, er versicherte er aber, dass das Wohl seines Kindes für die ehemaligen Turteltauben natürlich weiterhin an erster Stelle stehe: "Wenn es um Larose geht, haben wir beide ihr Bestes im Sinn, also wird sie uns beide weiterhin sehen."

Die gebürtige Britin selbst schien überhaupt nicht davon begeistert zu sein, dass der Kicker solche Neuigkeiten publik macht, während sie mit ihrer Tochter im Krankenhaus liegt. "Ich entschuldige mich dafür, dass Charlie gerade jetzt über unseren Beziehungsstatus spricht, da unsere Tochter sehr krank ist", schrieb die 35-Jährige in ihrer Story. Lauren wolle sich deshalb vorerst auch nicht zur Trennung äußern. "Es steckt viel mehr dahinter, aber mir ist es wichtiger, dass es meiner Tochter besser geht", stellte sie abschließend klar.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Anzeige

Getty Images Lauren Goodger im Juni 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de