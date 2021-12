Sophia Thomalla (32) und Alexander Zverev (24) zeigen ihre Liebe allen, die es sehen wollen. Am heutigen Samstagabend findet in Berlin die jährliche "Ein Herz für Kinder"-Spendengala statt. Zu diesem Anlass geben sich zahlreiche Promis die Ehre, telefonisch Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Unter ihnen auch die Moderatorin und der Tennis-Profi, die an diesem Abend ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hinlegen!

Auf dem Red Carpet kennen sich die beiden aus – bisher nur getrennt voneinander, ab heute auch gemeinsam. Und das beweisen Sophia und Alex auch. Sie posieren vertraut für die Fotografen und küssen sich sogar. Im Interview mit Bild sind beide zu Scherzen aufgelegt. Als ein Redakteur wissen möchte, wie lange Sophia ihren Schatz zum Mitkommen überreden musste, antwortet der Sportler amüsiert: "Es ist schön, dass wir zusammen hier sind. Ich musste sie anbetteln, dass ich mitkommen darf."

Das Ganze sei natürlich nur ein Spaß. Sie hätten beide sofort zugesagt. Die Einladungen hätten sie tatsächlich schon unabhängig voneinander bekommen, bevor sie überhaupt ein Paar geworden seien, verrät Alexander.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla auf den Malediven

Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2021

