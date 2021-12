Mike Singer (21) war nicht immer so selbstbewusst wie heute! Schon seit Anfang 2020 wurde spekuliert, dass der Musiker mit der Influencerin Sophie Lilian Marstatt zusammen ist. In diesem Sommer machten sie ihre Beziehung dann tatsächlich offiziell und teilen seitdem immer wieder süße Pärchenfotos mit ihren Fans. So viel Offenheit wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen: Denn Mike hat sich früher nicht einmal getraut, Mädchen anzusprechen.

"Tatsächlich war ich als Kind sehr schüchtern. Auch wenn man es kaum glauben kann, aber es gab eine Zeit, in der habe ich mich kaum etwas getraut", offenbarte der "Forever Young"-Interpret jetzt in seiner Instagram-Story. Die größte Challenge damals für ihn: "Frauen ansprechen war zum Beispiel etwas ganz, ganz Schwieriges für mich", gab der 21-Jährige zu.

Mittlerweile hat Mike seine Schüchternheit abgelegt – und sogar den ersten Schritt auf Sophie zugemacht. Gegenüber Promiflash verriet der DSDS-Juror, dass er die Blondine auf Instagram entdeckt und sie dann angeschrieben habe: "Ich bin irgendwie auf sie gestoßen!"

