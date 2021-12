Gülcan Kamps (39) sehnt die Geburt ihres ersten Kindes herbei. Die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian werden zum ersten Mal Eltern. Im Netz lässt die Beauty ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben, die sich nun langsam dem Ende zuneigt. Ihr Baby könnte jederzeit das Licht der Welt erblicken – und diesen Moment kann Gülcan kaum abwarten. Sie fühlt sich bereit, endlich Mutter zu werden!

Nach einer erfolgreichen Frauenarztuntersuchung meldete die Quasselstrippe sich in ihrer Instagram-Story zurück. "Es ist alles wunderbar und ich warte einfach mal ab, was die nächsten Tage und Wochen passiert. Das ist schon echt spannend und aufregend", berichtete Gülcan strahlend. Die Vorfreude auf ihr Baby ist riesig. "Ich freue mich natürlich auf die Geburt und ich freue mich aber auch darauf, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt."

Ein Problem haben Gülcan und ihr Mann aber: Sie haben noch immer keinen Namen für ihren Nachwuchs. "Das ist nach wie vor ein Riesenthema bei uns, weil wir immer noch kein Ergebnis haben, also kein finales Ergebnis", verriet die 39-Jährige und erklärte dann auch, warum dem Paar die Namenswahl so schwerfällt: "Ich finde, ein Name ist etwas ganz Besonderes und Wichtiges und es soll ja auch zu einem Baby passen, aber auch zu einem Erwachsenen."

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de