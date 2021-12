Carole Middleton (66) ist bekannt für ihre tollen Veranstaltungen! Schließlich versteht die Mutter von Herzogin Kate (39) mit ihrem Unternehmen "Party Pieces", das Dekoration für Feiern herstellt, Einiges davon. Auch an Weihnachten möchte sie deshalb wohl etwas Besonderes veranstalten – nämlich für ihre königlichen Enkelkinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3). Jetzt zeigte Carole auch, was genau sie geplant hat – ein lustiges Weihnachtsfest für die Kleinen!

Auf der Instagram-Seite von "Party Pieces" teilte die 66-Jährige ein Foto von zwei skandinavischen Zwergen und schrieb dazu: "Ich werde diesen Dezember ein paar dieser frechen Kerle brauchen, um sie im Haus zu verstecken. Damit kann ich meine Enkelkinder zum Lachen bringen." Zwar möge sie sonst eher stilvolle Dekorationen, doch an Weihnachten wolle sie das nicht zu ernst nehmen. "Ich liebe es, Weihnachten für meine Enkelkinder lustig und aufregend zu gestalten", fügte Carole dazu.

Die Kinder von William (39) und Kate können sich also besonders auf das Fest bei Oma Carole und Opa Michael (72) freuen. Doch bei diesem einem Weihnachtsfest wird es für die Mini-Royals nicht bleiben. Denn in diesem Jahr feiern sie gleich dreimal Weihnachten: Einmal mit ihren Eltern im Kensington Palast, dann in Bucklebury bei Kates Familie und auch bei der Queen (95) sind sie zum weihnachtlichen Fest auf dem Schloss Sandringham eingeladen!

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images Michael und Carole Middleton im November 2010

Getty Images Die Queen an Weihnachten 2018

