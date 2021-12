Hilaria (37) und Alec Baldwin (63) halten auch in schwierigen Zeiten zusammen. Seit dem tragischen Unfall am "Rust"-Set, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins ums Leben kam, hat es der Filmproduzent nicht leicht. Doch seine Frau zeigt immer wieder, dass sie nichtsdestotrotz voll und ganz hinter ihrem Partner steht. Auch im Netz bringt die brünette Beauty ihre Unterstützung regelmäßig zum Ausdruck. Offenbar genoss das Paar nun außerdem etwas unbekümmerte Zeit zu zweit. Jetzt teilte Hilaria ein ungezwungenes Knutschfoto mit ihrem Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die sechsfache Mutter nun den weihnachtlichen Schnappschuss mit Alec. Auf dem Bild steht das Ehepaar unter einem Mistelzweige und küsst sich fast. "Das bedeutet die Weihnachtszeit", kommentierte die 37-Jährige das Knutschfoto mit dem Schauspieler. Augenscheinlich kam die Aufnahme auch sehr gut bei den Followern an, denn unter dem Beitrag sammelten sich schnell viele rote Herz-Emojis. Auch einige Prominente kommentierte das Pärchen-Pic entzückt.

Vergangene Woche hatte der 63-Jährige bereits auf seinem Social-Media-Account die Liebe für seine Frau ausgedrückt. Alec verriet, dass Hilaria ihm nach dem Unglück einen Grund zum Leben gab. "Egal, was mit mir passiert. Egal was ich durchleide. Ob ich etwas gewinne oder verliere – egal was. Niemand kann mir die Freude und die Liebe nehmen, die du mir gegeben hast, Hilaria", schrieb der Darsteller in seinem Post.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei einer Filmpremiere im Juni 2021

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im Dezember 2021

MEGA Alec Baldwin und seine Frau Hilaria

