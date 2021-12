Wird Leigh-Anne Pinnock (30) schon bald ohne ihre Bandkolleginnen auf der Bühne stehen? An der Seite von Perrie Edwards (28), Jade Thirlwall (28) und Jesy Nelson (30) wurde sie mit der Girlgroup Little Mix berühmt. Jesy kehrte der Band Ende 2020 jedoch bereits den Rücken. Seither bestehen die Musikerinnen als Trio weiter – doch immer wieder kommen Gerüchte über eine baldige Trennung auf. Nun behauptete eine Quelle sogar: Leigh-Anne soll tatsächlich mit einer Solokarriere liebäugeln!

Gegenüber The Sun sprach ein Insider über die Karrierepläne der frischgebackenen Zwillingsmama. "Leigh-Anne liebt ihre Little-Mix-Mädels, aber sie will auch ihren eigenen Weg gehen", berichtete der Informant. Nachdem die Sängerin in einem Weihnachtsfilm zwei Solo-Songs zum Besten geben durfte, sei sie auf den Geschmack gekommen. "Ihre Stimme klingt unglaublich. Vor allem bei einem Song kommt deren Bandbreite besonders gut zur Geltung", schwärmte die Quelle von dem Können der Künstlerin.

Müssen sich die Little-Mix-Fans also Sorgen machen? Vor wenigen Wochen hatte Jade noch versichert, dass auch nach Jesys Ausstieg kein Band-Aus in Sicht sei. "Offensichtlich sind wir total froh darüber, dass wir weitergemacht haben, weil wir so ein tolles Jahr hatten und es werden auch noch viele weitere Jahre folgen", betonte die Britin im Interview mit Gay Times.

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der Premiere von "Boxing Day" in London, November 2021

Instagram / littlemix Little-Mix-Sängerinnen: Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock

