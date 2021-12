Diese Andeutung lässt eine neue Liebe im Leben von Chris Broy (32) vermuten. Nach der Trennung von seiner einstigen Verlobten Evanthia Benetatou (29) folgte eine heftige öffentliche Schlammschlacht. Daraufhin beschloss Chris, dass er sein Datingleben künftig privat halten wolle. Zudem deutete der Hottie an, dass er derzeit keine neue potenzielle Partnerin kennenlernt. Nun könnte sich das geändert haben: Chris gibt im Netz klare Hinweise auf sein wieder entflammtes Liebesleben.

Via Instagram stellte sich Chris in einem Q&A den Fragen seiner Community. Ein Fan wollte von dem Kölner wissen, ob er mittlerweile schon mal wieder ein Date hatte. Die Antwort von Chris ist deutlich: "Tatsächlich hat sich mittlerweile wieder was ergeben. Ich bin guter Dinge, aber wir schauen mal." Weitere Details ließ er sich bislang jedoch nicht entlocken.

Auch seine Ex Eva, mit der Chris einen Sohn hat, machte erst vor Kurzem Liebesschlagzeilen. Im Netz teilte sie mehrere Hinweise, die auf eine neue Beziehung hindeuteten. Offiziell bestätigen wollte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin allerdings nichts. Mittlerweile hat Eva ihre Andeutungen auf eine neue Liebe jedoch wieder entfernt.

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Griechenland 2021

