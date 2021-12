Bill Kaulitz (32) ist der Dauersingle in seiner Band. Sein Tokio Hotel-Kollege Gustav Schäfer (33) und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (32) sind sogar schon unter der Haube – Letzterer fand sein Glück mit Topmodel Heidi Klum (48). Die Hoffnung auf sein persönliches Happy End hat der Sänger aber keineswegs aufgegeben – ganz im Gegenteil. Bill glaubt an die große Liebe und hat bereits ein paar Ideen für seine Hochzeit.

Im Gespräch mit Kai Pflaume (54) für dessen YouTube-Kanal gab der Musiker jetzt ein paar seiner Vorstellungen von seinem großen Tag preis – es solle sowohl elegant als auch ausgeflippt werden. "So wie auch bei meinen Klamotten", scherzte der 32-Jährige. Er könne sich gut vorstellen, die Kirche mit einem schicken Dior-Hut auf dem Kopf zu betreten. Ein Szenario komme für ihn jedoch nicht infrage: "Nicht so am Strand und barfuß, das wäre glaub ich nicht mein Ding", erklärte er. Stattdessen sehe er sich in einem eleganten Hotel mitten im Nirgendwo: "In der Natur, weit weg, wo man nur mit seinen Allerliebsten ist", führte Bill seinen Gedanken aus.

Eine der Hochzeiten, die für den Tokio-Hotel-Frontmann bisher am schönsten waren, sei die von seinem Zwillingsbruder gewesen. "Tom und Heidi haben ja auf einem Boot geheiratet – das war perfekt. Das war auch der schönste Tag in meinem Leben, glaube ich", schwärmte Bill.

Anzeige

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume in einem Codein-T-Shirt im Februar 2020

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im August 2020

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de