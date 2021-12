Wie viel Zeit bleibt Romina Palm (22) für die Liebe? In der vergangenen Staffel war die Influencerin bei Germany's next Topmodel zu sehen und schaffte es dort sogar bis ins Finale. Inzwischen ist die Kölnerin nicht nur mit Shootings und auf Social Media erfolgreich – sie will auch noch eine Schauspielkarriere anstreben. Doch bleibt dazwischen überhaupt noch Zeit für ihren Verlobten Stefano Zarrella (30)? Offen sprach Romina nun über ihre Beziehung – und die Probleme, die mit dem Erfolg einhergehen.

Seitdem nicht nur sie, sondern auch der Internet-Koch mit seinen Social-Media-Aktivitäten erfolgreich ist, gestalte sich das Privatleben gar nicht so leicht, wie die 22-Jährige in ihrem YouTube-Video erklärte. "Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mir etwas aufgebaut habe, hat er sich auch etwas aufgebaut, was aber leider nichts miteinander zu tun hatte", erzählte das Model. Beide hätten sich voll und ganz in ihre Arbeit gestürzt. "Ich war auf Shootings, er war kochen und hat Videos aufgenommen, ich habe Videos aufgenommen, wir haben gegenseitig Videos aufgenommen, aber wir haben die Beziehung dabei vergessen", räumte Romina ein. Inzwischen sei ihnen das aber bewusst geworden.

Aus diesem Grund hält Romina ihre Liebe zu Stefano nun privater. "Wir haben gesagt, wir wollen die Beziehung aus der Öffentlichkeit zurückziehen und mehr dafür sorgen, dass sie im Privatleben herrscht", berichtete sie. Über diese Entwicklungen ist die Beauty auch heilfroh: "Es ist sehr schön momentan."

Instagram / rominapalme Stefano Zarrella und Romina Palm

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / rominapalme Romina Palm und Stefano Zarrella in Paris

