Schonungslos ehrliche Worte von Blake Shelton (45). Bei The Voice lernte der Musiker 2015 Gwen Stefani (52) kennen, in die er sich verliebte. Fünf Jahre lang ging das Paar gemeinsam durchs Leben, bevor der gebürtige Amerikaner seiner Liebsten einen Antrag machte. Im Sommer heirateten die beiden Turteltauben schließlich auf der Ranch des Country-Sängers. Jetzt verriet Blake, dass er manchmal ein wirklich fauler Ehemann sei.

Bei der The Ellen DeGeneres Show sprach der Songschreiber nun mit Ellen (63) über die Planung seiner Hochzeit mit der No Doubt-Frontfrau. Dabei erinnerte sich Blake daran, dass er in einem Interview vor einiger Zeit mal gesagt habe, dass er Gwen alles machen lasse, was sie sich für die Hochzeit wünsche. Im Anschluss habe dann ein Journalist geschrieben, dass der 45-Jährige bereits vor der Trauung "ein fauler Spießer-Ehemann" gewesen sei. "Die Wahrheit ist: Das bin ich wirklich", scherzte der "God's Country"-Interpret.

"Es war alles ihre Idee, ihre Vision", fuhr der dreifache Stiefvater fort. Blakes einzige Aufgabe während des großen Tages war es, zu trinken und im richtigen Moment seine wunderschöne Braut zu küssen. "Es war der großartigste Gig, den ich je erlebt habe", versicherte der einstige Saturday Night Live-Moderator humorvoll.

Anzeige

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2016

Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei einem Auftritt im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de