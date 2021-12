Kristin Davis (56) spricht Klartext! In wenigen Wochen schon startet das heiß ersehnte Sex and the City-Sequel. Auch in der neuen Show dreht sich wieder alles um das Leben von Carrie (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56) und ihren beiden Freundinnen Charlotte und Miranda (Cynthia Nixon, 55). Allein Samantha (Kim Cattrall, 65) wird nicht Teil von And Just Like That sein. Jetzt versicherte Kristin allerdings, dass Kim für immer ein Teil der "Sex and the City"-Familie sein wird.

Anfang der Woche war die 56-Jährige bei der Today-Show zu Gast, um die HBOMax Serie zu bewerben. Dabei sprach Kristin auch über die Abwesenheit ihrer einstigen Serien-Freundin und erklärte, dass den Fans in der Show erklärt werde, wieso Samantha nicht mit dabei sei. In welcher Art und Weise Kims Ausstieg thematisiert werde, wollte die brünette Beauty dann allerdings nicht verraten. "Es wird Rücksicht auf Samantha genommen. Es ist ein Teil der Geschichte", versicherte die "Deadly Illusions"-Darstellerin.

"Ja, wir lieben Samantha. [...] Sie wird niemals nicht eine Rolle spielen, in irgendeiner Weise", versicherte die Filmproduzentin. Kim habe schlichtweg bereits vor Jahren bekannt gegeben, dass sie nicht länger an "Sex and the City" mitwirken wolle und diese Meinung habe sie auch nicht geändert. "Wir würden nie respektlos gegenüber Samantha sein", fügte sie abschließend hinzu.

